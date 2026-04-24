Una tragedia improvvisa ha colpito la città di Salerno, dove è deceduto a soli 35 anni un uomo noto come il “Maradona” di Matierno. La notizia ha sconvolto la comunità, lasciando senza parole amici e parenti. Alessandro Pfeifer lascia tre figli e la sua scomparsa è stata confermata da fonti ufficiali. La comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Una morte improvvisa, che lascia senza parole un’intera comunità. Salerno piange Alessandro Pfeifer, scomparso a soli 35 anni. Una notizia che si è diffusa rapidamente in città, accompagnata da un’ondata di cordoglio e incredulità. Alessandro viveva a Salerno, lavorava come piastrellista ed era conosciuto da tutti fin da bambino. Per molti era semplicemente “Maradona”, soprannome che raccontava meglio di qualsiasi descrizione la sua passione per il calcio e il talento che lo aveva fatto emergere sui campi locali. Lascia una compagna e tre figli, che ora si trovano ad affrontare un vuoto improvviso e difficile da colmare. Accanto a loro, nel dolore, anche i genitori Ivano e Carmela Di Lorenzo, il fratello e la sorella, insieme a una rete di familiari e amici che in queste ore stanno riempiendo i social di messaggi e ricordi.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Salerno in lutto, morto a 35 anni Alessandro Pfeifer: il “Maradona” di Matierno lascia 3 figli

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