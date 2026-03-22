Ferrara, 22 marzo 2026 – Una tragedia terribile, ancora inspiegabile, un’altra vita spezzata. Un lutto che colpisce nuovamente anche la provincia di Modena dopo l’incidente fatale in cui è deceduto il 16enne Gianni Flori, venerdì scorso a Castelvetro. Ieri in un terribile incidente nel Ferrarese è morto Alessandro Pancaldi, 35 anni e conosciuto a Finale Emilia, dove lavorava. Erano circa le 13.30, stava tornando da Bondeno ed era diretto a casa. Si è schiantato, per cause in corso di accertamento, contro l’unico albero di un rettilineo spoglio, incorniciato solo dai campi agricoli, che si trova sulla strada provinciale che porta a Scortichino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alessandro Pancaldi, morto a 35 anni nel terribile incidente. “Sensibile, altruista, generoso”

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