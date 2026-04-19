Matierno a lutto | 25enne muore improvvisamente nel sonno lascia anche un bimbo

A Matierno si piange un giovane di 25 anni trovato senza vita nel suo appartamento. La morte improvvisa ha sconvolto la comunità locale, lasciando un bambino e familiari senza parole. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso, al momento ancora sconosciute. La notizia ha fatto rapidamente il giro del quartiere, suscitando tristezza e sgomento tra i residenti.

Matierno a lutto: é spirato improvvisamente Fabio Iavarone, giovane di 25 anni, trovato senza vita nella sua abitazione. Un risveglio tremendo per familiari, amici e l’intero quartiere.I funerali saranno celebrati domani, lunedì 20 aprile, alle ore 9:30 presso la chiesa della Madonna di Lourdes.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lutto in paese: muore nel sonno 53enne operaio Fuga da Gaza, bimbo muore nel sonno a un anno e 8 mesiSenigallia, 21 febbraio 2026 – Due comunità in lutto per il piccolo Zinedine, il bambino di un anno e otto mesi deceduto nel sonno giovedì mattina,...