Tributi comunali definizione agevolata ignorata | Comune valuta nuovi affidamenti esterni per la riscossione

Il Comune di Casal di Principe sta valutando di affidare a società esterne la riscossione dei tributi comunali. Nel frattempo, una proposta di utilizzare la definizione agevolata, già prevista dalla normativa e in grado di semplificare i pagamenti, resta senza risposte. La scelta dell’amministrazione sembra puntare su nuove soluzioni, ma ancora nessuna decisione ufficiale.

La misura, messa a disposizione dallo Stato per gli enti locali, consente ai Comuni di permettere ai cittadini la regolarizzazione di vecchi debiti tributari e patrimoniali attraverso il pagamento della sola quota capitale, senza sanzioni né interessi. Uno strumento pensato per favorire l’emersione di crediti oggi bloccati, spesso difficilmente esigibili, e trasformarli in risorse immediatamente disponibili per le casse comunali. Tra le entrate interessate dalla definizione agevolata rientrano, ad esempio, TARI, IMU per la quota comunale, entrate patrimoniali, rateizzazioni decadute e posizioni debitorie risalenti nel tempo.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Casal di Principe tributi

Confcommercio Giugliano ha presentato al Comune una richiesta ufficiale per attivare la procedura di definizione agevolata dei tributi locali.

Ultime notizie su Casal di Principe tributi

Argomenti discussi: Bianca Maria D’Angelo – Gruppo Consiliare Insieme per Napoli-Lega Napoli; Novità per i Comuni, cosa sapere sulla rottamazione autonoma; Riscossione locale: definizione agevolata per le entrate comunali; Legge Bilancio 2026: Sanatorie Tributarie Locali e Guida IFEL-ANCI.

