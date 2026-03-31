Lercara il Comune approva la definizione agevolata dei tributi locali

Il Comune di Lercara Friddi ha approvato una delibera che consente ai cittadini e alle imprese di aderire a una definizione agevolata dei tributi locali. La decisione rende possibile la rateizzazione o la riduzione di importi dovuti, offrendo una soluzione concreta per chi ha in corso pendenze con il Comune. La misura mira a favorire la regolarizzazione dei pagamenti e la liquidità delle aziende e delle famiglie.

Il Comune di Lercara Friddi ha approvato la definizione agevolata dei tributi locali: una scelta netta, concreta, dalla parte dei cittadini e delle imprese. Abbiamo applicato una norma del Governo nazionale e l’abbiamo resa operativa davvero, trasformandola in uno strumento utile per chi deve regolarizzare la propria posizione. Tempi di pagamento: unica soluzione entro 60 giorni; oppure rate mensili (fino a 12), con calendario definito dall’Ente. “Questa è una scelta politica precisa - dichiara il sindaco Luciano Marino - rinunciare a sanzioni e interessi per aiutare concretamente chi è in difficoltà, senza rinunciare al recupero delle risorse pubbliche. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Articoli correlati

Confcommercio Giugliano chiede al Comune l’attivazione della definizione agevolata dei tributi localiLa normativa consente ai Comuni, attraverso propri atti regolamentari o dirigenziali, di introdurre strumenti che permettono a cittadini e imprese di...

Sarno, approvata la definizione agevolata dei tributi locali: "Sostegno a cittadini e imprese"Il provvedimento è stato votato dall’intera maggioranza e anche dai consiglieri di opposizione Enrico Sirica, Ciro Palumbo, Antonio Esposito e...