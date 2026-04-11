Valguarnera Forza Italia cambia rotta | Galante guida il nuovo corso

A Valguarnera, il partito Forza Italia ha annunciato un cambio di leadership con l’insediamento di Salvatore Galante a capo del gruppo locale. La nomina è stata comunicata ufficialmente e rappresenta una modifica nelle coordinate politiche del partito nel territorio. La decisione riguarda l’orientamento e le strategie future dell’area moderata all’interno del contesto locale.

Salvatore Galante assume la guida di Forza Italia a Valguarnera, segnando un cambio di passo strategico per l’area moderata nel territorio. L’annuncio è avvenuto sabato 11 aprile 2026 in un locale situato in via Sant’Elena, dove i vertici del partito si sono riuniti per definire un nuovo assetto organizzativo volto a intercettare le necessità della comunità locale. Nuovi equilibri e figure chiave per il territorio. La riorganizzazione del gruppo locale non si limita a una semplice sostituzione di nomi, ma punta a integrare competenze amministrative consolidate nel progetto. Salvatore Galante, chiamato a coordinare la città, riceve un supporto diretto dall’ingresso di due personalità con un passato significativo nella gestione pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valguarnera, Forza Italia cambia rotta: Galante guida il nuovo corso Forza Italia, Tajani prepara il nuovo corso: Costa guida i deputatiIl futuro organizzativo di Forza Italia si gioca tra i corridoi di Montecitorio e la residenza milanese di Corso Venezia, dove Antonio Tajani deve... Leggi anche: Forza Italia cambia, Gasparri lascia la guida del gruppo in Senato: Craxi in pole Argomenti più discussi: Valguarnera - Salvatore Galante nominato coordinatore cittadino di Forza Italia. Di Cristina apre alla città; Scontro politico a Valguarnera, Filippa D'Angelo sfida la sindaca Draià sulla trasparenza del terzo mandato; Contributi per l’affitto a Piazza Armerina: al via le domande per il bonus da tremila euro; Forza Italia apre la sede a Valguarnera. Forza Italia a Valguarnera, Galante nuovo coordinatore cittadinoLa nomina ufficiale è arrivata in un locale di via Sant’Elena, che segna un passaggio chiave per il consolidamento dell’area moderata nel territorio. vivienna.it “Possibile che sia trattato dalla stampa e dai tg come un normalissimo incontro quello in cui Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri di un paese del G7, oltre che segretario di Forza Italia, si reca nella sede di un'azienda privata, Med x.com La proposta è di Forza Italia, ma il centrodestra si divide: Lega e FdI non votano - facebook.com facebook