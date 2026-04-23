Il Movimento 5 Stelle nel Salernitano ha annunciato i candidati per alcune località della provincia. Tra i nomi presenti ci sono Lanocita a Salerno, Accarino a Cava de’ Tirreni e Iozzino ad Angri. La strategia adottata prevede sia accordi con altre forze politiche sia candidature indipendenti, a seconda delle realtà comunali della zona. La presentazione ufficiale dei candidati si è svolta nelle ultime settimane, con un’attenzione particolare alle scelte di alleanze e liste.

? Cosa sapere Il M5S presenta i candidati Lanocita a Salerno, Accarino a Cava e Iozzino ad Angri.. La strategia provinciale alterna coalizioni trasversali e liste singole nei comuni salernitani.. Virginia Villani traccia il perimetro della strategia del Movimento 5 Stelle nel Salernitano, puntando su coalizioni trasversali e una presenza capillare che va dai centri urbani ai borghi più piccoli in vista delle prossime amministrative. La coordinatrice provinciale ha analizzato la fase di preparazione elettorale, evidenziando un clima di forte partecipazione e l’intenzione di proporre programmi basati sulla gestione trasparente e sulla sostenibilità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - M5S nel Salernitano: piano d’attacco tra alleanze e nuovi candidati

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