Tra il 25 aprile e il 3 maggio, Cgil e Filt Cgil hanno emesso un avviso riguardante possibili blocchi nei trasporti nelle aree di Salerno, Cilento e Costiera Amalfitana. L’allarme riguarda il rischio di sovraffollamento sui mezzi di trasporto durante i ponti, con possibili disagi per i viaggiatori. Le organizzazioni sindacali invitano a monitorare eventuali comunicazioni ufficiali e a pianificare con attenzione gli spostamenti in quei giorni.

? Cosa sapere Cgil e Filt Cgil allertano per il blocco trasporti tra il 25 aprile e il 3 maggio.. Il rischio sovraffollamento riguarda Salerno, il Cilento e la Costiera Amalfitana durante i ponti.. Cgil e Filt Cgil lanciano un allarme per il collasso della mobilità nel salernitano tra i ponti del 25 e 26 aprile e quelli dell’1, 2 e 3 maggio, segnalando rischi di sovraffollamento e sicurezza. L’allerta è arrivata con una nota congiunta firmata dai segretari Arpino e Apadula, che descrivono una situazione prossima al limite della sostenibilità. Il timore è che l’impennata dei flussi, sia legata alle necessità turistiche che a quelle della normale routine quotidiana, possa travolgere la tenuta dei trasporti in tutta la provincia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno e Cilento: allarme trasporti per il rischio blocco nei ponti

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