Mare 2026 | Cilento e Costiera eccellenti Salerno a rischio

Per la stagione balneare 2026, il Cilento e la Costiera sono considerati tra i luoghi più promettenti, secondo i dati appena pubblicati dall’Arpac sulla qualità delle acque. Tuttavia, a Salerno si evidenziano alcuni rischi, con i controlli che segnalano potenziali criticità. La mappa fornisce un quadro dettagliato delle condizioni delle acque nelle diverse zone della regione, offrendo informazioni aggiornate per i bagnanti.

La stagione balneare 2026 si annuncia eccezionale per la Campania, con un monitoraggio dell’Arpac che ha appena rilasciato la nuova mappa della qualità delle acque. La Costiera Amalfitana e il Cilento emergono come i punti di forza del territorio, offrendo tuffi classificati come eccellenti in ampi tratti costieri. Questo aggiornamento non è solo una lista tecnica, ma diventa uno strumento strategico pianifica le vacanze estive nella regione. I dati confermano che il tratto compreso tra Agropoli e Sapri mantiene il massimo livello di bontà, un risultato che riflette l’impegno costante nella gestione ambientale. Anche lungo la Divina, località come Amalfi, Positano, Praiano e Vietri sul Mare garantiscono condizioni ottimali per i bagnanti, con l’unica eccezione della spiaggia Le Sirene ad Amalfi, scesa alla classificazione Buono. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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