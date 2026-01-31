Rifiuti e cartelle cliniche abbandonate scatta il blitz della polizia municipale

La polizia municipale di Cesa ha messo sotto sequestro un’area davanti a un parco privato in via Nobel. Durante un'operazione, gli agenti hanno scoperto rifiuti e cartelle cliniche abbandonate. L’intervento è avvenuto dopo alcune segnalazioni da parte dei residenti, stanchi di vedere quell’area invasa dai rifiuti. Ora, si cerca di capire chi abbia lasciato quei materiali e di ripulire la zona.

E' stata posta sotto sequestro un'area antistante un parco privato in via Nobel a Cesa, all'esito del blitz della polizia municipale.I poliziotti locali sono intervenuti dopo le segnalazioni dei volontari degli osservatori ambientali. E'stato rinvenuto un ingente quantitativo di rifiuti come.

