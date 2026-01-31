Rifiuti e cartelle cliniche abbandonate scatta il blitz della polizia municipale

Da casertanews.it 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia municipale di Cesa ha messo sotto sequestro un’area davanti a un parco privato in via Nobel. Durante un'operazione, gli agenti hanno scoperto rifiuti e cartelle cliniche abbandonate. L’intervento è avvenuto dopo alcune segnalazioni da parte dei residenti, stanchi di vedere quell’area invasa dai rifiuti. Ora, si cerca di capire chi abbia lasciato quei materiali e di ripulire la zona.

E' stata posta sotto sequestro un'area antistante un parco privato in via Nobel a Cesa, all'esito del blitz della polizia municipale.I poliziotti locali sono intervenuti dopo le segnalazioni dei volontari degli osservatori ambientali. E'stato rinvenuto un ingente quantitativo di rifiuti come.🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

Approfondimenti su Cesa Via Nobel

Ladri dei rifiuti, blitz nella notte della Polizia municipale

Rifiuti tessili abbandonati, blitz della polizia provinciale. Nei guai 42enne, scatta maxi multa | FOTO

Nei pressi di Caserta, la Polizia provinciale ha intercettato un uomo di 42 anni mentre abbandonava rifiuti tessili.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Cesa Via Nobel

Argomenti discussi: Cos’è il Fascicolo sanitario elettronico, la cartella clinica online dei cittadini; Morì per una infezione, la famiglia fa causa alla Asl; Sanità, Laghi: La copia della cartella clinica deve essere gratuita, lo dice l’Europa. In Calabria la norma è ancora disattesa.

rifiuti e cartelle clinicheCesa, rifiuti e cartelle cliniche abbandonate: area sequestrata al confine con AversaCesa (Caserta) - Un’area trasformata in discarica improvvisata, con rifiuti abbandonati senza alcun controllo e persino documenti sanitari contenenti dati ... pupia.tv

Un sistema di intelligenza artificiale trova indizi cruciali per le diagnosi nelle cartelle cliniche elettronicheRicercatorUsa hanno sviluppato un sistema di intelligenza artificiale, che collega eventi medici non correlati nel tempo, creando una rete diagnostica che rivela modelli nascosti. Lo studio, pubblicat ... corriere.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.