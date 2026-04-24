Salernitana penultima seduta verso il Foggia | Boncori di nuovo in gruppo differenziato per tre

La squadra della Salernitana ha svolto la penultima sessione di allenamento prima della prossima partita contro il Foggia al centro sportivo Mary Rosy. Durante la seduta, il tecnico ha reintegrato in gruppo Boncori, mentre tre giocatori hanno seguito un programma di allenamento differenziato. La squadra si prepara ora per il prossimo impegno in campionato, con alcune novità in vista della sfida.

Tempo di lettura: < 1 minuto Penultima seduta settimanale per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Nel weekend è previsto l’ultimo match della regular season per i granata, che sfideranno il Foggia domenica 26 aprile allo stadio Pino Zaccheria (calcio d’inizio alle 18:00). Questa mattina gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto un’attivazione tecnica seguita da un lavoro essenzialmente tattico. Luca Boncori è rientrato regolarmente in gruppo. Roberto Inglese si è allenato parzialmente con i compagni. Allenamento differenziato per Filippo Berra, Galo Capomaggio e Luca Villa. La rifinitura è fissata per domani alle 10:00, sempre al Mary Rosy.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Salernitana, penultima seduta verso il Foggia: Boncori di nuovo in gruppo, differenziato per tre Salernitana - Foggia 2-1, la reazione dei tifosi a fine gara Notizie correlate Verso Salernitana-Picerno, differenziato per quattroPenultimo allenamento settimanale per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Verso Crotone-Salernitana: differenziato per due, terapie per ArenaTempo di lettura: < 1 minutoContinua la preparazione della Salernitana al centro sportivo Mary Rosy in vista della trasferta di Crotone, in programma... Una raccolta di contenuti Il baby Boncori salva la Salernitana al 93?: sbancata Trapani 1-2StampaTorna in campo la Serie C con la 36ª giornata del girone C e riflettori puntati sulla sfida tra Trapani e Salernitana, in programma alle ore 14.30 allo stadio Provinciale. I padroni di casa arri ... salernonotizie.it Boncori salva la Salernitana: i granata rimontano il Trapani all’ultimo respiroPer la sfida contro il Trapani Cosmi vira verso il 3-4-1-2 e cambia diversi effettivi: Donnarumma inamovibile trani pali; terzetto difensivo composto da Arena, Golemic, Anastasio; a centrocampo ... infocilento.it