Verso Salernitana-Picerno differenziato per quattro

La squadra si è allenata oggi al centro sportivo Mary Rosy, svolgendo il penultimo allenamento prima della partita contro il Picerno. Durante la sessione, quattro giocatori hanno seguito un allenamento differenziato rispetto al resto del gruppo. La preparazione prosegue in vista dell’incontro, con attenzione alle condizioni dei singoli atleti. La partita è prevista nei prossimi giorni e rappresenta un impegno importante per la squadra.

Penultimo allenamento settimanale per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Nel weekend ultimo turno casalingo di regular season per i granata che sfideranno l’AZ Picerno, domenica 19 aprile allo stadio Arechi (calcio d’inizio 20:30). Questa mattina gli uomini guidati da mister Serse Cosmi hanno svolto un lavoro essenzialmente tattico. Differenziato per Filippo Berra, Galo Capomaggio, Roberto Inglese e Luca Villa. La seduta di rifinitura è fissata per domani alle 16:00, sempre al Mary Rosy. Crédit Agricole: “Grazie a sistemi di sicurezza solo 40 le cassette. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Verso Salernitana-Picerno, differenziato per quattro Notizie correlate Verso Crotone-Salernitana: differenziato per due, terapie per ArenaTempo di lettura: < 1 minutoContinua la preparazione della Salernitana al centro sportivo Mary Rosy in vista della trasferta di Crotone, in programma... Verso Potenza-Salernitana: differenziato per Arena, Berra e IngleseTempo di lettura: < 1 minutoAllenamento pomeridiano per la Salernitana al centro sportivo Mary Rosy. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Salernitana-AZ Picerno: accrediti stampa e fotografi; Salernitana-Picerno probabili formazioni, confermata la coppia Lescano-Ferrari: De Boer titolare; Termina 9-1 il test contro il Lions MM Montemiletto. Prove di formazione verso il Picerno; Salernitana, test in vista del Picerno. Salernitana-Picerno probabili formazioni, confermata la coppia Lescano-Ferrari: De Boer titolareLa Salernitana si proietta allo sprint di fine campionato con la voglia di dare un seguito al successo di Trapani e di provare a scalare ancora la classifica: per questo sa che domenica ... ilmattino.it Salernitana, test con il Montemiletto: Cosmi accelera verso il PicernoStampa Mentre sullo sfondo resta il possibile passaggio societario tra Danilo Iervolino e Cristiano Rufini, la squadra granata prova a isolarsi e a concentrarsi esclusivamente sul campo. Al Mary Rosy, ... salernonotizie.it Verso Salernitana-Picerno: tegola muscolare per un titolare e il punto dall'infermeria - facebook.com facebook AZ PICERNO Serie C Sky Wifi - 37ª giornata Domenica 19 Aprile 20:30 Stadio Arechi - Salerno Diretta su Sky Sport Uno #avantibersagliera #salernitana #unitisivince x.com