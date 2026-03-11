Verso Crotone-Salernitana | differenziato per due terapie per Arena

La squadra della Salernitana prosegue gli allenamenti al centro sportivo Mary Rosy in vista della partita contro il Crotone, che si terrà domenica 15 marzo alle 12:30 allo stadio Ezio Scida. Due giocatori hanno svolto un allenamento differenziato, mentre Arena si è sottoposto a terapie. La formazione si prepara senza ulteriori dettagli sui convocati.

Tempo di lettura: < 1 minuto Continua la preparazione della Salernitana al centro sportivo Mary Rosy in vista della trasferta di Crotone, in programma domenica 15 marzo alle 12:30 allo stadio Ezio Scida. Doppia seduta di allenamento quest’oggi per gli uomini guidati da mister Serse Cosmi. In mattinata il gruppo ha svolto esercizi di forza in palestra seguiti da un lavoro fisico in campo, mentre nel pomeriggio i calciatori granata si sono disimpegnati in un lavoro tecnico-tattico. Differenziato per Federico Brancolini e Roberto Inglese. Terapie per Matteo Arena. Domani appuntamento alle 15:00 allo stadio Arechi. La seduta si svolgerà a porte chiuse. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

