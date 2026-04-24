Sale sulla Nave della salute per i controlli poi l’infarto | soccorso un 74enne

Un uomo di 74 anni, cittadino italiano di origine albanese e con una patologia cardiaca cronica, è stato colpito da infarto poco dopo essere salito sulla “Nave della salute” per un controllo. L’episodio si è verificato durante le operazioni di assistenza a bordo, e il personale sanitario presente ha immediatamente intervenuto per soccorrerlo. Le condizioni dell’uomo sono state monitorate e il trasporto in ospedale è stato disposto senza ritardi.

ANCONA - Era salito da poco sulla “Nave della salute” quando è stato colto da un infarto. Protagonista un uomo di 74 anni, di origine albanese ma con cittadinanza italiana, già affetto da patologia cardiaca cronica. È successo ieri sera a bordo di un’imbarcazione di Adria Ferries, in partenza da.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Notizie correlate

A place of safety: il teatro sale a bordo di una nave soccorso nel MediterraneoLa (vera) storia di Sal Da Vinci: il debutto a 7 anni a teatro, il passato da attore, poi il successo di "Rossetto e caffè" Una compagnia teatrale...

Sale sulla nave a Civitavecchia e arriva a Olbia: scomparso Giovanni MoscatelliOlbia, 13 febbraio 2026 – Angoscia e mobilità per la scomparsa di Giovanni Moscatelli, 88 anni, residente a Tarquinia.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Torna la Nave della salute, visite gratis e prevenzione tra Italia e Albania; Nave della Salute: da Ancona a Durazzo la prevenzione sale a bordo con 17 medici e 10 ambulatori; La prevenzione sale a bordo di AF Mia: 10 ambulatori e 17 medici sulla Nave della Salute per controlli e visite gratuiti; La nave della salute Italia-Albania, prevenzione sale a bordo con visite e test gratuiti.

Nave della Salute: da Ancona a Durazzo la prevenzione sale a bordo con 17 medici e 10 ambulatoriL’iniziativa è promossa da One Health Foundation e da Adria Ferries. Sull’imbarcazione saranno effettuati per due giorni controlli gratuiti ai passeggeri ... repubblica.it

La prevenzione sale a bordo di AF Mia: 10 ambulatori e 17 medici sulla Nave della Salute per controlli e visite gratuitiDieci ambulatori e 17 medici specialistici di varie discipline. Sono i numeri della Nave della Salute, l'iniziativa di prevenzione ... centropagina.it

Al via la III edizione della 'Nave della Salute'. x.com

La Stampa. . Tragedia in navigazione. La Sapphire Princess, nave da crociera con oltre tremila persone a bordo, ha recuperato cinque corpi senza vita durante una missione di circa tre ore nel Mediterraneo occidentale, tra le coste della Spagna e del Nordafri - facebook.com facebook