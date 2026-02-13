Sale sulla nave a Civitavecchia e arriva a Olbia | scomparso Giovanni Moscatelli

Giovanni Moscatelli, 88 anni, è scomparso a Olbia dopo essere salito su una nave a Civitavecchia. La sua scomparsa è stata causata da un allontanamento improvviso dall’ospedale, dove si trovava per cure. La famiglia ha lanciato un appello, preoccupata per il suo stato di salute e per la sua sicurezza. La polizia sta cercando di rintracciarlo, mentre amici e conoscenti stanno diffondendo l’avviso. Giovanni, residente a Tarquinia, è scomparso nel pomeriggio di ieri, lasciando dietro di sé un grande timore.

Scomparsa a Olbia: l'appello per Giovanni Moscatelli, 88 anni, allontatosi dall'ospedale. Olbia, 13 febbraio 2026 – Angoscia e mobilità per la scomparsa di Giovanni Moscatelli, 88 anni, residente a Tarquinia. L'uomo è stato visto per l'ultima volta dopo essersi allontanato dal Pronto Soccorso dell'ospedale di Olbia, dove era stato ricoverato a seguito di un malessere durante la traversata in nave da Civitavecchia. Le ricerche sono in corso per rintracciare l'anziano, mentre il figlio Saverio ha lanciato un accorato appello. Il viaggio e il malore in Sardegna. La vicenda inizia giovedì 12 febbraio, con Giovanni Moscatelli che lascia Tarquinia e si dirige verso Civitavecchia, probabilmente con un autobus.