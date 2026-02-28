A place of safety | il teatro sale a bordo di una nave soccorso nel Mediterraneo

Una compagnia teatrale ha deciso di salire a bordo di una nave di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. L’operazione coinvolge diversi attori che si sono uniti per supportare le attività di salvataggio in mare. La decisione è stata presa senza coinvolgimento di autorità o enti ufficiali, e il gruppo ha partecipato attivamente alle operazioni di assistenza. L’intervento si è svolto nel corso di una missione di soccorso nel Mediterraneo.

Una compagnia teatrale decide di salire a bordo di una nave di ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. Non sa esattamente che cosa stia cercando. Sa soltanto che da troppo tempo sente parlare di ciò che accade a pochi chilometri dalle coste italiane e che forse è arrivato il momento di andare a vedere di persona. Non vuole raccontare da lontano, ma attraversare in prima persona la rotta migratoria più letale al mondo, condividendo il tempo sospeso dell'attesa, gli avvistamenti, la fatica dei soccorsi, il peso delle decisioni.