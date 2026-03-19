Un nuovo rapporto dell’Ocse analizza la situazione salariale in Italia, evidenziando un recupero dei salari rispetto al reddito lordo che si attesta intorno al -7 per cento. Il documento mette in luce anche le difficoltà della contrattazione collettiva nel paese, definendola inefficiente. I dati forniscono un confronto tra diversi paesi, offrendo una panoramica sulle dinamiche salariali europee.

Il nuovo report consente di visualizzare la situazione in molti paesi diversi tra loro, permettendo si misurare quanto ognuno di essi sia in linea rispetto agli altri. L'analisi sui salari e l'Italia sempre indietro Trasparenza e salari. Se non semplifica ma aumenta la burocrazia, il decreto del governo è un boomerang Il nuovo report dell’Ocse sui salari ha un vantaggio impagabile: consente di guardare ciò che accade in molti paesi diversi. Certo, il prezzo da pagare è una certa approssimazione sulle specificità istituzionali nazionali, ma il beneficio è enorme: capire le tendenze comuni, distinguere ciò che è generale da ciò che è peculiare, e soprattutto misurare quanto un paese sia in linea (o fuori linea) rispetto agli altri. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - I dati Ocse sull’Italia: recupero dei salari al ralenti (-7 per cento) e contrattazione inefficiente

Articoli correlati

Leggi anche: Salari reali, l’Italia maglia nera: penultima nell’area Ocse per recupero del potere d’acquisto

Leggi anche: L’Italia ancora penultima tra i Paesi Ocse per ripresa dei salari reali dopo il crollo causato dall’inflazione

Una selezione di notizie su I dati Ocse sull'Italia recupero dei...

Temi più discussi: Risultati di TALIS 2024: Italia; Turco (M5s), dati Ocse su salari italiani smontano propaganda governo; L’Italia ancora penultima tra i Paesi Ocse per ripresa dei salari reali dopo il crollo causato dall’inflazione; Aiuto allo sviluppo in calo globale: Italia 19esima nei dati Ocse.

Turco (M5s), dati Ocse su salari italiani smontano propaganda governoI nuovi dati dell'Ocse certificano una realtà che il Governo continua a ignorare: in Italia i salari reali, quindi parametrati all'inflazione, sono ancora inferiori del 7% rispetto al 2021. (ANSA) ... ansa.it

Tassazione, introiti fiscali record nel 2024: rapporto Imposte-Pil al 34.1%: i dati OcseLa tassazione sul lavoro ha portato gli introiti fiscali dei Paesi membri dell'Ocse a un livello record nel 2024: è quanto emerge dal rapporto sulle Statistiche degli introiti pubblici 2025 ... tg24.sky.it

#Ue pronta a tassare i giganti del digitale senza accordo Ocse x.com

Biodiversità in agricoltura sostenibile, il professor Francesco Frati al workshop OCSE in Costa Rica... - facebook.com facebook