Negli ultimi anni si è intensificato il confronto tra il cinema visto in sala e quello fruito attraverso piattaforme di streaming. Mentre le sale continuano a ospitare grandi schermi e pubblico, le piattaforme digitali offrono accesso immediato a un ampio catalogo di film e serie. La discussione riguarda principalmente le differenze di esperienza e i cambiamenti nelle abitudini di visione, con un’attenzione crescente da parte di pubblico e addetti ai lavori.

Negli ultimi anni, il dibattito tra visione in sala e fruizione in streaming si è fatto sempre più acceso. L’evoluzione tecnologica -accelerata anche dalla pandemia- ha trasformato radicalmente il modo in cui il pubblico accede ai contenuti audiovisivi. Ma in che modo sta cambiando la fruizione di film nell’era dominata dalle piattaforme streaming? Si tratta di una convivenza destinata a ridefinire il concetto di “andare al cinema” o si arriverà ad una totale sostituzione? Dalla sala cinematografica alle piattaforme streaming: l’evoluzione. La sala cinematografica rappresenta, storicamente, un’esperienza collettiva. Il maxischermo, l’audio immersivo e la condivisione emotiva con altri spettatori creano un contesto unico, difficilmente replicabile.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sala vs. streaming: il cinema tra esperienza collettiva e consumo domestico

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