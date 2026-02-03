Emergenza idrica in Lombardia | il governo attiva misure di contenimento per il consumo domestico

Il governo ha deciso di intervenire subito per affrontare l’emergenza idrica in Lombardia. Le scorte d’acqua sono ormai a un livello molto basso, e le autorità hanno imposto restrizioni sul consumo domestico. La crisi si fa sentire soprattutto nelle zone più colpite, dove l’acqua scarseggia già da settimane. Le misure prevedono limiti all’uso dell’acqua per usi non essenziali e controlli più severi. La situazione resta grave e le persone sono invitate a usare l’acqua con maggiore attenzione.

Il governo italiano ha attivato misure straordinarie per contenere il consumo idrico nelle zone più colpite della Lombardia, in seguito a un'emergenza idrica che ha raggiunto livelli critici nei mesi invernali del 2026. Il provvedimento, annunciato ufficialmente il 3 febbraio 2026 dal ministro per la Transizione ecologica, in accordo con il presidente del Consiglio e il ministro dell'Ambiente, interviene in un contesto di siccità estrema che ha colpito il bacino del Po e le aree agricole del Nord Italia. Le precipitazioni sono state inferiori al 40% della media storica negli ultimi tre mesi, mentre le temperature medie sono rimaste più alte del normale, accelerando l'evaporazione dalle falde e dai corpi idrici superficiali.

