Francesco Da Vinci, figlio del cantante Sal che ha trionfato di recente al Festival di Sanremo, ha postato un video insieme a Luciano Spalletti. L'allenatore della Juventus canta e balla divertito la hit del momento: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - VIDEO Juventus, che Spalletti! Canta "Per sempre sì" con il figlio di Sal Da Vinci

Sal Da Vinci porta il suo matrimonio davanti alla chiesa di Sanremo 2026 e il pubblico canta “Per sempre sì” – VIDEOGentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di...

Leggi anche: Sanremo 2026, il flash mob di Sal Da Vinci: improvvisa un matrimonio e canta "Per sempre si"

SPALLETTI canta col figlio di SAL DA VINCI: Per sempre sì!

Contenuti e approfondimenti su Sal Da Vinci

Temi più discussi: VIDEO Juventus, che Spalletti! Canta Per sempre sì con il figlio di Sal Da Vinci; Spalletti scatenato sui social: canta e balla Per sempre sì insieme al figlio di Sal Da Vinci; Spalletti spazza via i depressi: Se ci credo? Io ci vivo per il quarto posto! Juve, un gran finale; Aspettando Roma-Juventus, cosa dicono i dati sulle due squadre.

Spalletti scatenato sui social: canta e balla Per sempre sì insieme al figlio di Sal Da VinciIl tecnico della Juve si esibisce con la canzone vincitrice del Festival di Sanremo e il video diventa virale: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Spalletti scatenato sulle note di Per sempre sìIn una storia Instagram di Francesco Da Vinci, figlio di Sal anche lui cantante, appare proprio il tecnico della Juve che si scatena: Saremo io e te, per sempre, legati per la vita..., inizia a cant ... tuttosport.com

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026, “Per sempre sì” di Sal Da Vinci ha superato la gara trasformandosi in un vero caso musicale facebook

Sal Da Vinci, “Per sempre sì” domina le classifiche globali #news x.com