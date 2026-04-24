Oggi su Rai Radio 2 si svolge il “Sal Da Vinci Day”, una giornata dedicata all’artista che ha recentemente partecipato al Festival di Sanremo. La programmazione speciale si concentra sulla sua musica e sulla sua carriera, offrendo agli ascoltatori diverse iniziative legate a lui. L’evento è stato annunciato come una giornata dedicata interamente al cantante, con interventi e contenuti dedicati alla sua figura pubblica.

ROMA – Oggi Sal Da Vinci sarà protagonista di una giornata speciale su Rai Radio 2: un vero e proprio “Sal Da Vinci Day” dedicato all’artista, reduce dal successo al Festival di Sanremo. Per l’intera giornata, Sal Da Vinci sarà ospite degli studi di via Asiago 10 a Roma, cuore storico della radio pubblica, dove prenderà parte attivamente ai programmi in palinsesto. Non si tratterà di semplici interviste: l’artista interagirà in diretta con conduttori e ascoltatori, condividendo aneddoti, racconti e momenti musicali dal vivo, offrendo così un’esperienza immersiva e coinvolgente per il pubblico di Radio 2. Il “Sal Da Vinci Day” rappresenta un’occasione speciale per celebrare il percorso artistico del cantante, il recente trionfo sanremese e il forte legame con il pubblico, che da anni lo segue con affetto.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Sal Da Vinci Day su Radio 2

Sal Da Vinci all'Ambrogino d'oro '82

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