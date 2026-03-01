Sal da Vinci con ‘Per sempre sì' vince Sanremo 2026 l' arrivo a Radio Italia acclamato dai fan

Sal da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026 con la canzone 'Per sempre sì'. Dopo la vittoria, l’artista è arrivato a Radio Italia, accolto da numerosi fan che lo hanno acclamato. La manifestazione si è conclusa ieri sera e la premiazione ha visto la partecipazione di numerosi artisti e pubblico. La serata ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati di musica italiana.

(Agenzia Vista) Roma, 1 marzo 2026 Sal da Vinci con 'Per sempre sì', ha vinto il Festival di Sanremo 2026. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con Per sempre sì: trionfo napoletano 38 anni dopo Massimo Ranieri con Perdere l'amore. La canzone d'amore conquista l'Ariston e chiude un Festival storico. Sayf è il primo per il televoto, ma arriva dietro di 0,3%.