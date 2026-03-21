Ditonellapiaga da record in radio Annalisa scavalca Sanremo 2026 mentre crolla Sal Da Vinci

A tre settimane dalla conclusione del Festival di Sanremo 2026, la classifica Airplay di EarOne mostra che Ditonellapiaga con

A tre settimane dalla fine del Festival di Sanremo 2026, la classifica Airplay di EarOne per le rotazioni radiofoniche annuncia il record di Ditonellapiaga con "Che fastidio", ma anche l'ingresso trionfale di Annalisa con "Canzone Estiva" e il crollo di "Per Sempre Sì" di Sal Da Vinci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Tutto quello che riguarda Ditonellapiaga da record in radio...

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