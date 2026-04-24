Sagra di Megliadino San Vitale 2026

Anche nel 2026 si svolgerà la tradizionale sagra a Megliadino San Vitale. L’evento sarà annunciato attraverso una pagina Facebook dedicata, che fornisce dettagli e aggiornamenti sulla manifestazione. La sagra rappresenta un appuntamento annuale per il paese, attirando residenti e visitatori interessati alle tradizioni locali. Non sono stati ancora comunicati date precise o il programma completo dell’evento.

Evento da Facebook https:www.facebook.comevents2160213818067314Anche quest’anno torna la sagra di Megliadino San Vitale.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO?DateIl 24, 25 e 26 aprile;Il 30 aprile e il 1, 2 e 3 maggio.Il programmaAnche quest’anno arriva la nostra sagra.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate A Megliadino San Vitale arrivano i campionati italiani di sbandieratoriNell’Under 18 singolo maschile riflettori puntati sugli atleti di casa che potranno contare anche sul fattore campo; nella competizione a coppie,... Leggi anche: A Megliadino San Vitale i campionati italiani di sbandieratori e musici