A Megliadino San Vitale arrivano i campionati italiani di sbandieratori

Nel fine settimana dell’11 e 12 aprile, il Palavitale di Megliadino San Vitale ospiterà i campionati italiani di sbandieratori e musici. L’evento prevede la partecipazione di diverse squadre provenienti da varie regioni, pronte a sfidarsi in esibizioni di bandiere e musiche tradizionali. La manifestazione interesserà il centro del paese, coinvolgendo anche alcune attività commerciali locali.

Nell’Under 18 singolo maschile riflettori puntati sugli atleti di casa che potranno contare anche sul fattore campo; nella competizione a coppie, diverse formazioni si candidano al ruolo di protagonista in una sfida serrata. Grande attesa anche per il settore femminile: nella gara a coppie si profila un confronto a tre molto combattuto, mentre nel singolo, complice l’assenza della vice campionessa uscente, la campionessa in carica dovrà difendersi dall’assalto di alcune avversarie in grande crescita. La novità assoluta sarà la gara femminile di musici, che vedrà confrontarsi gruppi con una forte tradizione di presenza femminile. «Siamo fieri di patrocinare i campionati Italiani Under 18 e femminili di sbandieratori e musici - ha commentato Marcello Marchioro, consigliere provinciale con delega allo Sport e alle Manifestazioni Sportive. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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A Roma arrivano i Campionati Italiani Under 17 di lottaAl PalaFijlkam nel fine settimana si terrà l'importante appuntamento giovanile che vedrà arrivare nel Centro Olimpico federale oltre 400 fra atlete e...

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Megliadino San Vitale. Le note dell'oboe in memoria di Paolo Gioachin, trombettista scomparso a 103 anniMEGLIADINO SAN VITALE - Commovente esibizione dell'oboe solista della banda di Carceri, che ha reso omaggio al defunto Paolo Gioachin. Per tutti Bepi Marin, il 103enne trombettista del complesso è ... ilgazzettino.it

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