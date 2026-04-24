Sabatini dubbioso | A tutto c’è un prezzo ma spiegatemi perché Bastoni vale di più di Leao

Il giornalista ha espresso dubbi sulla valutazione di mercato di Bastoni, evidenziando una differenza di valore tra il difensore e l’attaccante. Durante un commento pubblico, ha chiesto chiarimenti sul motivo per cui Bastoni venga considerato più prezioso rispetto a Leao, sottolineando come a ogni operazione ci sia un prezzo da pagare. Le sue parole hanno attirato l’attenzione sulle differenze di valutazione tra i due giocatori nel mondo del calcio.

di Paolo Moramarco Sabatini dubbioso sulla valutazione di mercato di Bastoni. Le parole del giornalista nel confronto del difensore con Leao. Nel corso di un video pubblicato su YouTube insieme a Carlo Pellegatti, Sandro Sabatini ha acceso il dibattito confrontando il valore di mercato di Rafael Leao, attaccante del Milan, e Alessandro Bastoni, difensore dell’ Inter. Il giornalista ha sottolineato come, storicamente, gli attaccanti abbiano sempre avuto quotazioni superiori rispetto ai difensori, mostrando perplessità sulle valutazioni attuali. IL CONFRONTO TRA LEAO E BASTONI – «Io dico una cosa, a tutto c’è un prezzo: sentire che Leao viene valutato meno di Bastoni.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sabatini dubbioso: «A tutto c’è un prezzo, ma spiegatemi perché Bastoni vale di più di Leao» Notizie correlate Leggi anche: Sabatini: «Non può essere valutato Bastoni 50 e Leao meno di 60, sinceramente» Leao sul mercato, ma quanto vale? Ecco il prezzo che fanno gli algoritmiChi compra, compra il pacchetto completo: i dribbling, le accelerazioni (in calo), le camminate in fase difensiva, i sorrisi, i problemi fisici, il...