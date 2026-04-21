Un esperto ha commentato le valutazioni di due calciatori, sostenendo che Bastoni non dovrebbe essere sotto i 60 e Leao non meno di questa cifra. Le dichiarazioni sono state rilasciate a un sito dedicato al Milan, e riguardano le stime di valore dei giocatori in questione. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni sul metodo di valutazione né sui criteri adottati.

di Stefano Cori Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni a MilanVibes.it, nella quale ha parlato della valutazione di Alessandro Bastoni e Rafael Leao. Sandro Sabatini a MilanVibes.it, ha parlato di Alessandro Bastoni e Rafael Leao, due calciatori che per diversi motivi potrebbero lasciare l’Inter e il Milan nel prossimo calciomercato estivo. Il giornalista sportivo si è concentrato soprattutto sulle valutazioni dell’attaccante portoghese e del difensore azzurro. Queste le sue parole sulla questione: VALUTAZIONI DI BASTONI E LEAO – «Tento di fare il Furlani: se Leao lo devi vendere per un prezzo tipo di 50M, che poi è lo stesso prezzo che l’Inter chiede per Bastoni, io dico che, Bastoni è del ’99, Leao è del ’99, non può essere valutato Bastoni 50 e Leao meno di 60, sinceramente».🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sabatini: «Non può essere valutato Bastoni 50 e Leao meno di 60, sinceramente»

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