SS 10 bloccata | cantiere acquedotto e caos stradale tra Rottofreno

Da mercoledì 27 aprile, la strada statale 10 tra Rottofreno e San Nicolò sarà interessata da lavori per il rifacimento dell'acquedotto. Durante il cantiere, saranno in vigore restrizioni al traffico pesante e sensi unici per permettere il raddoppio della linea idrica, un investimento di circa 4,5 milioni di euro. La presenza di cantieri ha causato disagi e rallentamenti sulla viabilità locale, con alcune tratte completamente chiuse al traffico.

? Cosa sapere Lavori acquedotto Ireti su S.S. 10 tra Rottofreno e San Nicolò dal 27 aprile.. Restrizioni al traffico pesante e sensi unici per raddoppio linea idrica da 4,5 milioni.. Dal lunedì 27 aprile al 16 maggio la viabilità sulla Via Emilia Strada – Statale 10 subirà forti variazioni tra Rottofreno e San Nicolò a causa dei lavori per il nuovo acquedotto intercomunale della Valtidone. Il cantiere, che interessa il tratto stradale in prossimità dell’incrocio con la Strada Provinciale n. 13 verso Santimento e Calendasco, comporterà un restringimento della carreggiata sulla S.S.10 Padana Inferiore. Per gestire il flusso di veicoli lungo questo asse, verranno utilizzati semafori o personale specializzato sul posto, con la previsione di code e rallentamenti significativi percorre quella direttrice.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - S.S. 10 bloccata: cantiere acquedotto e caos stradale tra Rottofreno Notizie correlate Gubbio apre il cantiere stradale. Riqualificazione tra attese e allarmeA Gubbio prosegue tra cantieri e segnalazioni la fase di avvio del progetto di riqualificazione di via Madonna dei Perugini, arteria oggi interamente... A19 bloccata: notte di caos tra Caltanissetta ed EnnaLa mobilità nell’entroterra siciliano subirà una pausa forzata nei prossimi giorni.