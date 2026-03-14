A19 bloccata | notte di caos tra Caltanissetta ed Enna
Tra le 19 e le 21 marzo 2026, il tratto autostradale A19 tra Caltanissetta ed Enna sarà chiuso al traffico durante le ore notturne. La decisione riguarda l’interdizione totale in quei giorni, causando disagi alla mobilità nell’entroterra siciliano. La strada resterà inattiva per l’intera fascia oraria prevista, senza indicazioni di deviazioni o alternative temporanee.
La mobilità nell’entroterra siciliano subirà una pausa forzata nei prossimi giorni. Dal 19 al 21 marzo 2026, il tratto autostradale A19 tra Caltanissetta ed Enna sarà completamente interdetto al traffico notturno. L’intervento dell’Anas impone la chiusura totale di tutte le corsie in entrambe le direzioni di marcia durante la fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 06:00. Questa decisione impatta direttamente sui collegamenti fondamentali che attraversano la dorsale interna dell’isola, costringendo gli utenti a modificare i propri spostamenti. Logistica degli itinerari alternativi. Chi deve viaggiare da Palermo verso Catania dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Caltanissetta per imboccare la SS 640. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Leggi anche: A19, Enna: 30 giorni di caos, incidenti e code. Urge rifare il tratto
Caltanissetta ed Enna unite per il rugby: nasce il “Centro Sicilia”, nuovo polo giovanile e ambizione in Serie C.Rugby Centro Sicilia: un nuovo polo per la palla ovale nel cuore dell’isola Caltanissetta e Enna uniscono le forze per dare vita al “Rugby Centro...
Tutti gli aggiornamenti su A19 bloccata
Argomenti discussi: Guenda è rientrata da Dubai: l’abbraccio della studentessa con la famiglia; Colata detritica invade la strada per Pian dei Buoi e isola per una notte una famiglia di turisti.