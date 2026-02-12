Gubbio apre il cantiere stradale Riqualificazione tra attese e allarme

Da lanazione.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gubbio ha iniziato i lavori di riqualificazione di via Madonna dei Perugini. La strada, chiusa al traffico con barriere e new jersey in cemento, rimarrà così per i prossimi mesi. Gli abitanti aspettano con speranza, ma anche con qualche preoccupazione, i cambiamenti che arriveranno. La riqualificazione prosegue tra attese e qualche allarme tra chi si muove quotidianamente in zona.

A Gubbio prosegue tra cantieri e segnalazioni la fase di avvio del progetto di riqualificazione di via Madonna dei Perugini, arteria oggi interamente chiusa al traffico con barriere e new jersey in cemento. Realizzata con il contributo di alcune aziende private e inaugurata nella primavera del 2021, la strada nacque per alleggerire il traffico cittadino durante la chiusura di uno degli svincoli della SS 219 Pian d’Assino: una volta riaperta la variante, però, la bretella fu chiusa al transito e da allora non è più stata utilizzata, diventando con il tempo un’area abbandonata e priva di manutenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

gubbio apre il cantiere stradale riqualificazione tra attese e allarme

© Lanazione.it - Gubbio apre il cantiere stradale. Riqualificazione tra attese e allarme

Approfondimenti su Gubbio Cantiere

Cantiere Aca finito: riapre dopo mesi di disagi il tratto stradale all'incrocio tra via Stradonetto e via Tiburtina

Il tratto di via Stradonetto all’incrocio con via Tiburtina riaprirà entro la sera di domani, venerdì 16 gennaio, dopo mesi di chiusura.

Bagnoli, riqualificazione al palo: lavori in corso tra proteste e allarme inquinamento. Scontro in Prefettura.

A Bagnoli i lavori di riqualificazione sono ancora in stallo.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Gubbio Cantiere

Argomenti discussi: Gubbio apre il cantiere stradale. Riqualificazione tra attese e allarme; Piazza 40 Martiri cantiere chiuso E ora il dibattito sulla fruibilità.

gubbio apre il cantiereGubbio apre il cantiere stradale. Riqualificazione tra attese e allarmeA Gubbio prosegue tra cantieri e segnalazioni la fase di avvio del progetto di riqualificazione di via Madonna dei Perugini, arteria oggi interamente chiusa al traffico con barriere e new jersey in ce ... lanazione.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.