Negli ultimi mesi, in Russia si registra un aumento della violenza domestica, con numeri che crescono rispetto al passato. Le autorità ufficiali hanno segnalato un incremento dei casi denunciati, mentre le organizzazioni di tutela dei diritti segnalano un aumento delle richieste di aiuto. La relazione tra questa escalation e il contesto bellico viene spesso evidenziata, anche se non ci sono ancora studi che confermino un legame diretto.

La storia ci ha insegnato che la guerra non modifica o riscrive solo i confini, ma cambia radicalmente la vita delle persone coinvolte direttamente o indirettamente nel conflitto. Dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, le conseguenze inevitabili si sono attualmente palesate. Lo riporta Novaya Gazeta Europe, così come il Russia.Post: l’incremento di donne che denunciano episodi sistematici e brutali di violenza domestica da parte di partner russi di ritorno dal fronte è significativo. La guerra, tuttavia, è davvero determinante oppure è solo un “pretesto”? La risposta, pur non essendo semplice, si trova esattamente in bilico tra le conseguenze del conflitto e le dinamiche preesistenti.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Russia, aumento della violenza domestica: la guerra ha davvero un ruolo?

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