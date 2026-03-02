Portici | Domenica di violenza domestica interviene il figlio che ha la peggio Carabinieri arrestano 46enne

Domenica a Portici si è verificata una lite in famiglia che ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. Durante l’intervento, il figlio ha cercato di intervenire ma è stato vittima di violenza. I militari hanno arrestato un uomo di 46 anni coinvolto nell’incidente. La situazione ha sollevato preoccupazioni riguardo all’aumento delle violenze domestiche durante i giorni festivi.

Sanità, Fernando Errico (Forza Italia): “All’Ospedale San Pio carenza di personale e criticità nei servizi di emergenza. Le aree interne non possono essere penalizzate” Sorrentino (NdC): “Provinciali confermano preminenza politica di Noi di Centro: abbiamo maggioranza autonoma alla Rocca” Via Palumbo, trappola di cemento: installati i New Jersey ma mancano le luci. È allarme sicurezza. Solofra (AV): Inquinamento fiume Sarno. I Carabinieri denunciano un imprenditore. Sequestrata l’azienda conciaria Mirabella (AV): Tenta di rubare quasi 500 euro di prodotti da un supermercato: i Carabinieri denunciano una donna dell’Est Europa UNICEFSiria: i bambini siriani meritano un futuro all’altezza della loro forza. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Portici: Domenica di violenza domestica, interviene il figlio che ha la peggio. Carabinieri arrestano 46enne Napoli: Un cuore infranto e la voglia di lasciare tutto. Carabinieri arrestano 46enneLitiga con la moglie, scopre tradimenti e si consegna ai carabinieri con droga: preferisce il carcere al confronto familiare Ha litigato con la... Blitz antidroga a Giostra, i Carabinieri arrestano padre e figlioProseguono le attività antidroga dei Carabinieri di Messina, che hanno arrestato due soggetti per detenzione ai fini di spaccio a Giostra. Aggiornamenti e notizie su Domenica di. Temi più discussi: Omicidio a Cornelia, Giuseppetti (PD): Maggiore presenza delle forze dell'ordine, no ronde private; La Cina sotto le torri, il sottobosco anarchico e altre storie; Circumvesuviana di Napoli, linea interrotta e assalto agli autobus: prezzi dei taxi alle stelle; Legami d’amore il progetto del Liceo Legnani. Portici, domenica di violenza domestica, interviene il figlio che ha la peggioI Carabinieri della locale stazione intervengono in un appartamento per una segnalazione di una lite in famiglia. E’ domenica, statistica vuole che nei giorni ... napolivillage.com Violenza in famiglia a Portici: ubriaco picchia moglie e figlio, arrestatoUna domenica che doveva essere di riposo si è trasformata in un incubo di violenza domestica a Portici, dove i Carabinieri della locale stazione sono ... cronachedellacampania.it Domenica di riposo alternativo. Ultima rilettura e ultimi appunti prima della consegna del mio ultimo libro. Non vedo l’ora di sapere cosa ne pensate. - facebook.com facebook II Domenica di #Quaresima. Lasciamoci riconciliare con Dio x.com