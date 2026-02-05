Centro Lilith sbarca a 40 anni | nel 2025 ha accolto 350 donne vittime di violenza domestica

Il Centro Lilith compie 40 anni e festeggia un percorso fatto di aiuti concreti. Nel 2025, ha accolto 350 donne che hanno subito violenza domestica. La struttura continua a offrire supporto e assistenza a chi ne ha bisogno, dimostrando di essere un punto di riferimento nel territorio.

**Centro Lilith, 40 anni a sostegno delle donne. Nel 2025 ha accolte 350 donne vittime di violenza domestica. È un traguardo importante per l'associazione, che da oltre tre decenni opera in provincia di Latina. La struttura, fondata per la prima volta nel 1986, ha visto crescere il numero di donne che si rivolgono ai suoi servizi, passando dal 2025 a 350 persone, con un incremento significativo rispetto a un anno prima.** Sono trecento e cinquant'una donne, un numero che parla forte, ma non basta. Le cifre non soltanto indicano il lavoro della struttura, ma anche la crescente consapevolezza sociale, la sensibilità a un problema ancora molto presente sul territorio.

