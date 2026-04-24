Runway riapre i battenti | con UCI Cinemas il sequel diventa un’esperienza da red carpet

Runway torna al cinema grazie a UCI Cinemas, che ha organizzato un evento speciale per l’uscita del sequel de Il Diavolo Veste Prada. La serata ha visto un’attenzione particolare al mondo della moda, con gadget e offerte esclusive dedicate ai fan. L’iniziativa ha coinvolto il pubblico in un’atmosfera da red carpet, creando un’occasione per vivere l’attesa del nuovo episodio del film.

Il glamour di Miranda Priestly torna a dettare legge sul grande schermo. Per l’occasione, UCI Cinemas trasforma l’uscita dell’attesissimo Il Diavolo Veste Prada 2 in un evento fashion totale, ricco di gadget e opportunità esclusive per i fan. A quasi vent’anni dal primo capitolo, il cast originale composto da Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci torna tra gli uffici di Runway a New York, e il circuito cinematografico ha deciso di celebrare il sequel con iniziative che vanno ben oltre la semplice visione in sala. Il cuore dell’iniziativa Il Diavolo Veste Prada 2 riguarda i regali per chi acquista online: il 29 aprile sarà distribuita un’esclusiva tote bag ispirata al film, mentre dal 30 aprile al 3 maggio sarà la volta dei segnalibri da collezione.🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Runway riapre i battenti: con UCI Cinemas il sequel diventa un’esperienza da red carpet Notizie correlate Riapre l’Uci Cinemas di via del CavallaccioEra stato chiuso a inizio mese per alcune criticità emerse a seguito dei controlli della Commissione provinciale di vigilanza Riaprono le sale... Firenze, riapre l’Uci Cinemas di via del Cavallaccio: “Risolti i problemi”Firenze, 18 febbraio 2026 – Dopo la chiusura per problemi di sicurezza (il guasto alle luci di emergenza) riapre al pubblico l’Uci Cinemas di via del...