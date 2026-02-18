Firenze riapre l’Uci Cinemas di via del Cavallaccio | Risolti i problemi

Firenze, 18 febbraio 2026 – Dopo la chiusura per problemi di sicurezza (il guasto alle luci di emergenza) riapre al pubblico l'Uci Cinemas di via del Cavallaccio. Le cause che avevano determinato la temporanea chiusura, riporta una nota della società del multisala, «sono state risolte e gli interventi di ripristino sono stati completati con successo. Il cinema è nuovamente operativo e pronto ad accogliere gli spettatori»c Il gruppo Odeon Cinemas Group fa capo alla società Amc Entertainment Holdings ed in Italia è presente con il Circuito Uci Cinemas, leader sul territorio nazionale con 34 strutture multiplex e un totale di 344 schermi.