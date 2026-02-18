Riapre l’Uci Cinemas di via del Cavallaccio

L’Uci Cinemas di via del Cavallaccio riapre dopo la chiusura del 5 febbraio, causata da un sopralluogo della Commissione di vigilanza. Durante l’ispezione, sono state riscontrate irregolarità nelle uscite di sicurezza e nelle condizioni degli impianti. La gestione ha lavorato intensamente per sistemare le criticità e ottenere l’ok definitivo. Ora, le sale tornano operative e aspettano di accogliere di nuovo il pubblico. La riapertura segna la fine di un periodo di sospensione forzata per il cinema e i suoi spettatori.

Era stato chiuso a inizio mese per alcune criticità emerse a seguito dei controlli della Commissione provinciale di vigilanza Riaprono le sale dell’Uci Cinemas di via del Cavallaccio. Il cinema era stato chiuso il 5 febbraio scorso dopo un controllo della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Erano emerse alcune criticità che non permettevano di confermare l’agibilità della struttura. FirenzeToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Tutto pronto per Pitti Taste: chef stellati in Fortezza con i loro brand. I big premono per l’ingresso in fiera Sanremo 2026, Carlo Conti svela le novità del Festival.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Firenze, riapre l’Uci Cinemas di via del Cavallaccio: “Risolti i problemi”L’Uci Cinemas di via del Cavallaccio a Firenze ha riaperto dopo settimane di chiusura. Chiuso l'Uci Cinemas di Via del CavallaccioLe sale dell'Uci Cinemas di Via del Cavallaccio sono state chiuse temporaneamente. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Firenze, riapre l'Uci Cinemas di via del Cavallaccio: Risolti i problemiLa struttura di via del Cavallaccio era rimasta chiusa alcuni giorni a seguito di controlli della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ... msn.com Chiuso l’Uci Cinemas . Agibilità non confermata. Luci di emergenza guasteLo stop dopo il controllo effettuato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza. Ispezioni anche in altre sale. Riapertura appena saranno sanate le mancanze. La proprietà si scusa per il disagio e dir ... msn.com Ieri sera, presso l'Uci Cinemas di Casoria, ho avuto il privilegio di assistere alla 1a assoluta a Napoli di "L'invisibile Filo Rosso", del sempre più talentuoso regista Alessandro Bencivenga - già autore degli acclamati "Il Mio Amico Massimo" ed "Exitus - Il Passag facebook