Running La mezza della Lucca Marathon è già sold out

La mezza maratona di Lucca Marathon, prevista per domenica 3 maggio, ha raggiunto il limite massimo di iscrizioni con 1.700 partecipanti. La corsa, molto attesa, attraverserà il centro storico della città e rappresenta uno degli eventi principali della manifestazione. L’iscrizione per questa gara è quindi terminata, lasciando pochi posti disponibili per le altre competizioni in programma.

La mezza maratona di Lucca Marathon è già al sold out: 1.700 iscritti per la mitica corsa agonistica che domenica 3 maggio attraverserà la città. "Continuiamo a ricevere richieste – così il presidente di Lucca Marathon Francesco Rosi che ieri ha presentato le nuove magliette alla sede della Palestra Ego a Sant’Alessio, sponsor storico sin dalla prima edizione –. Il problema è che con la guerra non riusciamo ad avere nessuna fornitura aggiuntiva di medaglie, che sono l’essenza di ogni mezza maratona, e che non possiamo far mancare a nessun partecipante". Ma l’Asd Lucca Marathon, associazione sportiva con alle spalle oltre 15 anni di...🔗 Leggi su Lanazione.it

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