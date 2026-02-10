Boom di iscrizioni per l' Half Marathon 2026 la maratona è già sold out

Da firenzetoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Half Marathon di Firenze è già tutto esaurito. Le iscrizioni per la gara del 29 marzo si sono chiuse nel secondo fine settimana di febbraio, appena due settimane dopo l’apertura. La domanda è stata così alta che gli organizzatori hanno deciso di chiudere le iscrizioni prima del previsto. Ora, gli atleti dovranno cercare altre occasioni per correre questa storica mezza maratona.

