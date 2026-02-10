Boom di iscrizioni per l' Half Marathon 2026 la maratona è già sold out

L'Half Marathon di Firenze è già tutto esaurito. Le iscrizioni per la gara del 29 marzo si sono chiuse nel secondo fine settimana di febbraio, appena due settimane dopo l’apertura. La domanda è stata così alta che gli organizzatori hanno deciso di chiudere le iscrizioni prima del previsto. Ora, gli atleti dovranno cercare altre occasioni per correre questa storica mezza maratona.

Sold out per l'Half Marathon Firenze 2026. Le iscrizioni alla mezza maratona competitiva di 21,097 chilometri, in programma il prossimo 29 marzo, si sono chiuse nel secondo fine settimana di febbraio. Sono stati, infatti, raggiunti il numero massimo di pettorali previsto da regolamento.

