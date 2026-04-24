Run Rome The Marathon nuova data 14 marzo 2027 Corriere dello Sport-Stadio e Infront Italy si aggiudicano il bando per l' organizzazione fino al 2031

La maratona di Roma si terrà il 14 marzo 2027, secondo una comunicazione ufficiale. Per i prossimi cinque anni, l’organizzazione sarà affidata a una collaborazione tra due enti, che si sono aggiudicati il bando pubblicato. La manifestazione coinvolge atleti di diverse nazionalità e rappresenta un evento di rilievo per la città, che si prepara ad accogliere migliaia di partecipanti. La gara si svolgerà lungo i consueti percorsi cittadini, con l’obiettivo di promuovere lo sport e il turismo.

Avanti tutta, un passo alla volta, fino ad immensi traguardi e per altri cinque anni ancora. Run Rome The Marathon va avanti, verso infiniti sogni di gloria portando in alto la città di Roma e i suoi maratoneti provenienti da tutto il mondo. L'edizione del 2027 è in programma per domenica 14 marzo, aperte le iscrizioni. Un nuovo progetto quello dell'organizzazione della maratona capitolina partito dal 2019 e che ha visto lo svolgimento di ben sei edizioni (2021-2026) caratterizzate da una crescita numerico partecipativa straordinaria e unica nel settore, passando dagli 8mila iscritti del settembre 2021 alla cifra record di 36mila partecipanti di un mese fa, 22 marzo 2026, con il 75% di atleti esteri provenienti da ben 166 nazioni del mondo.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Run Rome The Marathon, nuova data 14 marzo 2027. Corriere dello Sport-Stadio e Infront Italy si aggiudicano il bando per l'organizzazione fino al 2031 Notizie correlate Prima pagina Corriere dello Sport: “Maignan e il Milan fino al 2031”Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica primo febbraio 2026. Al Circo Massimo una giornata dedicata all’acqua, allo sport e alla sostenibilità per la Acea Run Rome The MarathonUno spazio pensato per coinvolgere il pubblico in un percorso dedicato al valore dell’acqua, alla sostenibilità e al legame profondo tra benessere,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Run Rome The Marathon, nuova data 14 marzo 2027. Infront Italy e Corriere dello Sport – Stadio si aggiudicano il bando per l'organizzazione fino al 2031; Infront e CdS organizzeranno la maratona di Roma fino al 2031; Roma, la maratona torna il 14 marzo 2027. Già aperte le iscrizioni; Atletica: Maratona di Roma il 14 marzo 2027, gia' aperte iscrizioni. Run Rome The Marathon, nuova data 14 marzo 2027. Corriere dello Sport e Infront Italy – Stadio si aggiudicano il bando per l'organizzazione fino al 2031Avanti tutta, un passo alla volta, fino ad immensi traguardi e per altri cinque anni ancora. Run Rome The Marathon va avanti, verso ... iltempo.it Run Rome The Marathon confermata fino al 2031, iscrizioni 2027 già aperteRun Rome The Marathon: Infront Italy e Corriere dello Sport-Stadio si aggiudicano l'organizzazione fino al 2031 ... it.blastingnews.com Run Rome The Marathon è oggi tra le dieci più partecipate al mondo e punta a un nuovo record il 14 marzo 2027. Tu ci sari Leggi tutto su Therunningclub.it https://www.therunningclub.it/2026/04/23/maratona-di-roma-appuntamento-il-14-marzo-2027- - facebook.com facebook