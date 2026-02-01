Prima pagina Corriere dello Sport | Maignan e il Milan fino al 2031

La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi apre con la notizia ufficiale: Mike Maignan rinnova con il Milan fino al 2031. L’estremo difensore francese ha firmato un nuovo contratto, assicurandosi un’altra lunga avventura in rossonero. La firma arriva mentre il club lavora anche sul mercato per rinforzare la rosa. I tifosi sono soddisfatti, e l’allenatore conta di continuare a puntare su Maignan nei prossimi anni.

Questa è la prima pagina di 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica primo febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. La prima pagina del 'Corriere dello Sport' apre con il calciomercato dell'Inter: Frattesi-Jones a oltranza. Napoli contro tutto, battuta la Fiorentina. Maignan e il Milan fino al 2031. Virata Roma spunta Zaragoza. Lazio, Romagnoli resta. Kolo Muani l'alleato della Juve.

