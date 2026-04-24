Rugby Zebre beffate a tempo scaduto dai Dragons nel terzultimo turno dell’URC

Nel terzultimo turno della stagione dell’URC, le Zebre sono state sconfitte allo Stadio Lanfranchi di Parma dai Dragons per 18-19. La squadra gallese ha segnato l’ultimo punto a tempo scaduto, dopo aver chiuso la prima frazione in vantaggio 3-7. La partita si è conclusa con un risultato che ha premiato i Dragons, lasciando le Zebre senza punti nel finale.

Beffa finale per le Zebre allo Stadio Lanfranchi di Parma nel terzultimo turno della regular season dello United Rugby Championship 2025-2026: la squadra gallese dei Dragons passa a tempo scaduto per 18-19 dopo aver chiuso la prima frazione in vantaggio per 3-7. La franchigia federale resta sul fondo della classifica e da tempo è già aritmeticamente fuori dai play-off. Nella prima frazione i padroni di casa passano per primi in vantaggio punendo l’indisciplina degli ospiti con il piazzato di Giacomo da Re al 14? che vale il 3-0. I gallesi ribaltano il punteggio al 24? con la meta di Jared Rosser, trasformata da Angus O’Brien che porta lo score sul 3-7.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, Zebre beffate a tempo scaduto dai Dragons nel terzultimo turno dell’URC Notizie correlate Rugby, quarti di Challenge Cup fatali per le Zebre: i Dragons passano a ParmaAllo Stadio Sergio Lanfranchi si infrange il sogno europeo delle Zebre Parma, sconfitte a domicilio dai Dragons, compagine gallese, che si impone per... United Rugby Championship: le Zebre Parma ospitano i Dragons per ritrovare il successoTerzultimo turno dell’United Rugby Championship e finale di stagione che ha poco da dire per le due formazioni italiane, ormai fuori dai giochi per... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sei Nazioni femminile: dominio Irlanda (57-20), all’Italia solo il punto bonus; La Rugby Parma espugna Aosta, il 3 maggio playoff contro Paese; Rugby femminile: a Parma una mostra visitabile fino al 9 maggio. URC: Zebre beffate al 79’, a Edimburgo finisce 31-30Una sfida decisa solo agli ultimi secondi. Finale con beffa per le Zebre Parma, che escono sconfitte per 31-30 dall’Hive Stadium con una meta di Edinburgh Rugby che ribalta il risultato all’ultimo min ... sportparma.com Colpo di mercato delle Zebre: il recordman azzurro Tommy Allan a ParmaTra club e Nazionale ha totalizzato 284 presenze e 1.645 punti. Pronto a dare tutto, mia esperienza a servizio di tanti giovani talenti ... gazzettadiparma.it Molto divertente e formativo #rugby - facebook.com facebook Il nostro cuore siete voi. Grazie #BenettonRugby #WeAreLions x.com