Nel penultimo turno dell'United Rugby Championship, le Zebre Parma affrontano i Dragons in una sfida tra due squadre ormai eliminate dalla corsa ai playoff. La partita si svolge in un momento in cui entrambe le formazioni cercano di chiudere la stagione con una vittoria, anche se il percorso verso la qualificazione è ormai terminato. Le due squadre si preparano a scendere in campo per disputare l’ultimo impegno ufficiale di questa stagione.

Terzultimo turno dell’United Rugby Championship e finale di stagione che ha poco da dire per le due formazioni italiane, ormai fuori dai giochi per la corsa ai playoff. E le Zebre Parma hanno 240 minuti per evitare di chiudere l’anno all’ultimo posto e ritrovare quel successo che in campionato non arriva da inizio ottobre. E la prima chance è al Lanfranchi contro i gallesi Dragons. La squadra di Newport è attualmente penultima, distanziata di 7 punti dalle Zebre Parma, ma arriva in Italia a una settimana dalla semifinale di Challenge Cup contro Montpellier. Per i gallesi, dunque, l’obiettivo primario è la coppa europea ed è probabile che si presenti a Parma gestendo i suoi migliori giocatori ed effettuando un forte turnover.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Rugby Championship: le Zebre Parma ospitano i Dragons per ritrovare il successo

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