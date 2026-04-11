Rugby quarti di Challenge Cup fatali per le Zebre | i Dragons passano a Parma

Le Zebre Parma hanno perso contro i Dragons nel match dei quarti di finale della Challenge Cup 2025-2026, disputato allo Stadio Sergio Lanfranchi. I gallesi si sono imposti con il punteggio di 32-35, portando a termine la loro qualificazione alla semifinale. La partita si è conclusa con una vittoria difficile per i Dragons, che hanno superato le Zebre in una sfida combattuta fino alla fine.

Allo Stadio Sergio Lanfranchi si infrange il sogno europeo delle Zebre Parma, sconfitte a domicilio dai Dragons, compagine gallese, che si impone per 32-35 nei quarti di finale ed approda al penultimo atto della Challenge Cup 2025-2026 di rugby. Nel primo tempo le Zebre sono brave a restare in scia agli avversari, rispondendo colpo su colpo ai vantaggi gallesi, anche grazie all’indisciplina degli ospiti, che in pratica giocano la seconda metà della frazione in inferiorità numerica a causa di due cartellini gialli. Il piazzato di Da Re e le mete di Trulla e Bertaccini, trasformate dallo stesso Da Re, contribuiscono a mantenere l’equilibrio per il 17-17 con cui si va all’intervallo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby, quarti di Challenge Cup fatali per le Zebre: i Dragons passano a Parma Rugby, le Zebre battono Pau e conquistano i quarti di Challenge CupL’Italia del rugby sorride e fa doppietta europea: dopo il successo della Benetton Treviso contro il Cardiff, anche le Zebre Parma conquistano i... Rugby, Challenge Cup: Benetton e Zebre a caccia dei quarti di finaleIl calendario segna le date, ma è l’atmosfera a raccontare davvero l’inizio della fase più affascinante della Challenge Cup.