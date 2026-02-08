Italia impresa storica nel Sei Nazioni | battuta la Scozia 18-15 allo Stadio Olimpico Rinascita azzurra nel rugby

L’Italia del rugby conquista una vittoria storica contro la Scozia allo Stadio Olimpico, con un punteggio di 18-15. La squadra azzurra ha giocato con grinta e determinazione, portando a casa un risultato che fa la storia del rugby italiano. I tifosi sugli spalti sono esplosi di gioia, mentre gli avversari sono rimasti sorpresi dalla tenacia degli uomini di coach Kieran Crowley. Una rinascita che dà fiducia e entusiasmo per le prossime partite.

L'Italia del rugby ha compiuto un'impresa storica, sconfiggendo la Scozia con un punteggio di 18-15 in un Sei Nazioni inaugurale al cardiopalma. La vittoria, ottenuta sabato 7 febbraio 2026 allo Stadio Olimpico di Roma, rappresenta un punto di svolta per gli Azzurri, reduci da un periodo di critiche e desiderosi di rilanciare le proprie ambizioni nel panorama internazionale. L'incontro, disputato sotto una pioggia incessante che ha reso il terreno di gioco particolarmente impegnativo, si è concluso con una difesa eroica da parte degli italiani nel finale, suggellando un trionfo che mancava da tempo.

