Rugby femminile Inghilterra e Scozia vittoriose nella prima giornata del Sei Nazioni

Si è conclusa la prima giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile, con la vittoria della Francia contro l’Italia a Grenoble con il punteggio di 40-7. Sono stati anche registrati i successi dell’Inghilterra, che ha battuto l’Irlanda in casa, e della Scozia, che ha vinto in trasferta contro il Galles. La competizione prosegue con altre sfide in programma nelle prossime settimane.

Si completa la prima giornata del Sei Nazioni 2026 di rugby femminile: oltre alla vittoria della Francia a Grenoble contro l’Italia con il punteggio di 40-7, si registrano anche i successi dell’Inghilterra, in casa contro l’Irlanda, e della Scozia, corsara in Galles. L’Inghilterra regola l’Irlanda con un perentorio 33-12, incamerando anche il punto di bonus offensivo. Partita chiusa già nel primo tempo, con le padrone di casa che vanno al riposo sul 21-0, poi nella ripresa arriva anche la quarta meta che vale il bonus e l’Inghilterra poi amministra, con il gap che non si dilata ulteriormente. La Scozia passa in Galles imponendosi in trasferta per 19-24, con le padrone di casa che devono accontentarsi del bonus difensivo.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Rugby femminile, Inghilterra e Scozia vittoriose nella prima giornata del Sei Nazioni Rugby, Sei Nazioni 2026: l’Irlanda batte la Scozia e ora tifa InghilterraNe doveva restare una sola in corsa per il titolo e a regalarsi la chance di sognare almeno fino a questa sera è stata l’Irlanda, che in una... Rugby, impresa storica dell’Italia al Sei Nazioni: battuta la Scozia nella prima garaL’Italia del rugby conquista un successo straordinario nel primo turno del Sei Nazioni 2026, imponendosi per 18-15 contro la Scozia all’Olimpico di...