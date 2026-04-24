Rubinetti a secco a Salerno per lavori in via Conforti | la mappa dei disagi

A Salerno, i residenti di via Raffaele Conforti dovranno fare i conti con una sospensione dell’acqua programmata lunedì 27 aprile tra le 9 e le 12. L’intervento di manutenzione straordinaria interesserà la zona, causando disagi alla distribuzione idrica. La sospensione, comunicata dalle autorità competenti, si inserisce in un intervento di riparazione programmato per questa strada, senza altre indicazioni sui lavori o eventuali ripercussioni.

Disagi all'orizzonte, per i salernitani. E' in programma, infatti, un intervento di manutenzione straordinaria in Via Raffele Conforti: lunedì 27 aprile dalle ore 9 alle ore 12, sarà necessario sospendere l'erogazione idrica.La mappa dei disagiCorso G. Garibaldidal cv 244 al cv 258dal cv 205 al.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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