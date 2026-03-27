A Salerno, martedì 31 marzo, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa dalle 10 alle 15 in via Delle Calabrie e nelle strade adiacenti a causa di lavori di manutenzione presso il civico 62. La mancanza di acqua interesserà diverse zone della zona, creando disagi per diverse ore. La sospensione riguarda un intervento programmato che riguarda il sistema idrico locale.

Manutenzione in via Delle Calabrie all'altezza del civico n° 62: sarà sospesa l’erogazione idrica martedì 31 marzo dalle ore 10 alle ore 15, in diverse strade e traverse limitrofe. In particolare, disagi in via Delle Calabrie da incrocio Via Case rosse ad incrocio Via Giulio Pastore e in via Giulio Pastore dal civ. n° 1 al civ. n° 15 e dal civ. n°2 al civ. n° 6. Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Lavori in via Delle Calabrie: rubinetti a secco per 5 ore a Salerno, la mappa dei disagi

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