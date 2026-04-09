Nella mattinata di oggi, a Novoli, un uomo ha compiuto una serie di furti e azioni violente. Dopo aver sottratto un furgone di proprietà di un'azienda di trasporti, si è introdotto nel giardino di una residenza, forzando la serratura di un’auto e, una volta acceso, l’ha usata come ariete per sfondare il cancello e scappare. Successivamente, ha rapinato un anziano, scippargli la borsa.

Prima ha rubato un furgone di Alia. Poi si è introdotto nel giardino di un’abitazione, forzato la serratura di un’auto e una volta accesa, l’ha usata come ariete per sfondare il cancello e darsi alla fuga. Infine, non contento, si è fermato tra le vie di Novoli, dove ha derubato un anziano strappandogli un borsello a tracolla. Mattinata di follia tra le vie di Brozzi e Novoli per un 31enne italiano già noto alle forze dell’ordine per reati di droga, contro la persona e contro gli animali. Il giovane, dopo alcune segnalazioni di cittadini, è stato fermato a bordo dell’auto da un blitz lampo dei Falchi della squadra mobile di Firenze. Sulla testa aveva un casco, rubato anch’esso, e sotto choc ha pronunciato parole senza senso agli agenti che lo ammanettavano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mattinata di follia a Novoli. Ruba un furgone e un’auto. Poi scippa un anziano

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