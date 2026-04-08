Cyber-spionaggio | i router Wi-Fi diventano trappole per il GRU

Un gruppo di hacker chiamato Fancy Bear ha condotto un'ampia campagna di spionaggio informatico, prendendo di mira router Wi-Fi utilizzati da governi e forze armate in diversi paesi occidentali. L'operazione ha coinvolto l'infezione di dispositivi di rete per raccogliere informazioni sensibili e monitorare le attività di enti pubblici e militari. Le autorità hanno identificato questa attività come parte di un attacco coordinato di cyberspionaggio.

Il gruppo Fancy Bear ha orchestrato una vasta operazione di spionaggio digitale colpendo router Wi-Fi per colpire governi e apparati militari in Occidente. L’allarme è arrivato da un comunicato congiunto diffuso martedì sera da autorità di Stati Uniti, Italia, Germania, Polonia, Canada e Ucraina. L’attacco ha preso di mira dispositivi di rete poco protetti per sottrarre dati sensibili. Gli hacker hanno aggirato i sistemi di crittografia e i protocolli di sicurezza per rubare email, token di autenticazione e password. Le operazioni di infiltrazione sono state attribuite a APT28, noto anche come Forest Blizzard. Questo collettivo è identificato dai servizi occidentali come un braccio operativo del GRU, l’intelligence militare russa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cyber-spionaggio: i router Wi-Fi diventano trappole per il GRU Come configurare un router Wi-Fi 7 in casa: guida completa per principiantiScopri come configurare un router Wi-Fi 7 passo dopo passo: guida semplice, sicura e completa per ottenere il massimo dalla tua rete domestica. La rete che prevede il futuro: Wi-Fi 8 con AI trasforma il router in un assistente invisibileMentre molti utenti stanno ancora completando il passaggio al Wi-Fi 7, al CES 2026 di Las Vegas fa già il suo debutto la prossima evoluzione delle... Temi più discussi: APT28 colpisce i router per dirottare il DNS e rubare credenziali; LinkedIn come arma: dal phishing allo spionaggio di Stato; Stretta del regime in Iran: pena di morte per chi filma; Abbiamo distrutto il datacenter di Amazon. L'Iran rivendica l'attacco in Bahrain, ecco le altre aziende in pericolo. Allarme Hacker Russi: sotto attacco i router TP-Link. L’intelligence tedesca avverte: Spiano reti militariIl gruppo APT28 (Fancy Bear) usa dispositivi di rete per infiltrarsi in infrastrutture critiche. FBI e BND: violati migliaia di router. it.benzinga.com Il tuo router è vulnerabile? Attacco in corso da un gruppo russoIl gruppo APT28 collegato al governo russo colpisce i router di TP-Link e MikroTik, sfruttando vulnerabilità DNS per rubare dati sensibili. msn.com Dentro la mente degli hacker: la Cyber Security per proteggere l'azienda Un incontro formativo gratuito per le aziende del territorio sui rischi informatici e le strategie di difesa, tenuto da OK Copy International. L'appuntamento è sabato 11 aprile 2026 all - facebook.com facebook La cyber resilienza non è un’opzione tecnica: è una scelta di leadership. In un contesto di instabilità permanente, le organizzazioni non devono più solo proteggere i propri sistemi: devono garantire l'operatività in situazioni complesse e in continua evoluzione. x.com