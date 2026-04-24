Rottamazione di multe e tributi locali via libera dal Comune di Salerno | esulta Forza Italia

Il Comune di Salerno ha approvato una delibera che avvia le procedure per la definizione agevolata di multe e tributi locali. La decisione è stata presa dal Commissario Straordinario Vincenzo Panico, in conformità con le disposizioni della Legge di Bilancio 2026. La misura mira a facilitare il pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali non ancora saldate, offrendo ai cittadini la possibilità di regolarizzare le proprie posizioni.

Con un'apposita delibera, adottata dal Commissario Straordinario Vincenzo Panico, il Comune di Salerno ha dato avvio alle attività necessarie a consentire, nel solco delle previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2026, la definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali non.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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